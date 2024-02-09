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Kurumsal Haberler

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Said Tanıl  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Üstünsalih, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçen Üstünsalih, "Bu kareye baktığında insan gurur duyuyor. Fotoğrafta yer alan oyuncuların çoğu bizim takımdan ya da bizden yetişmiş kişiler... Bu da tabii hem kurumsal kimliğimiz hem de spor kulübümüz açısından gurur verici bir tablo. Bu fotoğrafla VakıfBank kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonu olduğu ambiyans gözümün önüne geliyor. Aynı zamanda fotoğraf, Türk kadınının neler yapabileceğinin de çok önemli bir göstergesi." dedi.

Üstünsalih, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını oylayarak, "Asrın felaketini yaşayan bir gencin hayata tutunuşunu anlatan bu fotoğraf, adına da yakışır bir şekilde bize 'hoş geldin' dedirtiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok yardım kuruluşunun birlik olup deprem bölgesine el uzatmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Üstünsalih, bir daha böyle büyük bir deprem felaketinin yaşanmamasını temenni etti.

Üstünsalih, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" adlı karesine oy vererek, "Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini bizzat canlı izledim. Yüzde 100 yerli ve milli olan L-400 gemimizin ve Boğaz'ın aynı karede buluşması, Türk donanmasının gücünü de göstermesi açısından çok kıymetli bir fotoğraf. Savunma sanayimizin, özellikle de gemi inşa sanayimizin nerelere geldiğini anlamamız için de kritik öneme sahip." diye konuştu.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" fotoğrafını seçen Üstünsalih, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı karesini tercih etti.

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