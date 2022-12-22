Uşak Valisi Turan Ergün favori AA karelerini oyladı

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Kurumsal Haberler

Uşak Valisi Turan Ergün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uşak Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Çalık   | 22.12.2022
Uşak Valisi Turan Ergün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uşak

Ergün, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Ergün, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy verdi.

Ergün, spor kategorisinde ise tercihini Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafından yana yaptı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden değerli olduğunu söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

"Kategoriler çok güzel seçilmiş. Sporda, özellikle engelli bir bireyin yüzme mücadelesi, tek başına sadece bir kolla nasıl mücadele verdiği fotoğraf beni çok etkiledi. Onun için o fotoğrafa oy verdim. Haber dalında da TOGG'un ilk yolculuğunu seçtim. Bunu seçme sebebim ise bazen milletlerin tarihinde dönüm noktaları vardır. Ben TOGG'u öyle bir nokta olarak görüyorum. Her zaman yakalanmayacak bir fotoğraf ve haber. Çevre- yaşam kategorisinde çok güzel fotoğraflar vardı. Birbirinden güzel hem çevrenin güzelliklerini anlatan hem de olumsuzluklarını anlatan... Burada da beni en çok etkileyen Muğla'daki yangında kaplumbağaya su verilmesiydi. Hem felaketi hem şefkati bir arada göstermesi açısından önemliydi. Ben o açıdan tercih ettim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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