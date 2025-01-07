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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Bekir Aydoğan  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Maarif öğrencileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mostafa Bassim’in “Gerçeğe çağrı” karesini oylayan 5. sınıf öğrencisi Adem Faysal Said, Filistin destekçisi grubun protestosunun üzerinde güçlü bir etki oluşturduğunu söyledi.


Gerçeğe çağrı

Vana Mahmud Hamid de Ali Jadallah’ın “Haber” kategorisindeki “Acısına sarılmış” karesini tercih etti. Mahmud, Filistinli kadının eşini kaybetmesinin acısıyla ağlamasının fotoğrafı seçmesinde etkili olduğunu kaydetti.


Acısına sarılmış

Horiy Nazar ve Mir Soran isimli öğrenciler de “Haber” kategorisinde yer alan Ali Jadallah’ın “O bakış” adlı karesine oy verdi.


O bakış

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