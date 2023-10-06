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Kurumsal Haberler

Uluslararası ajansların buluştuğu MINDS konferansında AA, seçim takip sitemini tanıttı

Dünyanın önde gelen haber ajanslarının katıldığı MINDS International'ın Canada'da düzenlenen konferansta Anadolu Ajansı (AA), Türkiye seçimlerinde kullanılan gelişmiş seçim takip sistemini tanıttı.

Mücahit Oktay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Uluslararası ajansların buluştuğu MINDS konferansında AA, seçim takip sitemini tanıttı Fotoğraf: Mert Alper Dervış / AA

New York

Toronto şehrinde, Canadian Press'in ev sahipliğinde, dünyanın önde gelen haber ajanslarının katılımıyla 35'incisi düzenlenen uluslararası konferansta AA yöneticileri, Türkiye'deki son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını abonelere ulaştırmak için geliştirdikleri sistemi tanıttı.

Yapay zekanın getirdiği köklü değişimlerin zihinlerde kabullenilmesi temasıyla düzenlenen konferansa AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel katıldı.

Yüksel, konferansta, Türkiye'deki son Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde abonelerine ulaştırmak için AA'nın kurduğu sistem hakkında bir sunum yaptı.

Direktör Yüksel, seçim sonuçlarını aktarmadaki başarılarının arkasında yazılımı AA tarafından geliştirilen seçim takip sisteminin "kritik rol oynadığının" altını çizerek uluslararası medya kuruluşlarına da seçim sistemleri çözümleri pazarlama konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Katılımcılar yapay zeka üzerine yapılan çalışmaları inceleme fırsatı buldu

Üç gün sürecek konferansta, yapay zeka teknolojisinin "büyük vaatlerinin" yanı sıra hem profesyonel hem de kişisel yaşamdaki riskleri ve tehlikeleri ele alındı.

Program çerçevesinde, dünyanın en büyük haber ajanslarının yöneticilerinin bulunduğu ekip, Toronto Üniversitesi, Waterloo Üniversitesi ve yapay zeka çalışmalarını yakından destekleyen CDL araştırma merkezlerindeki laboratuvarları gezerek inovasyon çalışmalarını gözlemledi.

Yılda iki kez düzenlenen MINDS International Konferansı, haber ajanslarının iş birliğini geliştirmelerine ve medya stratejilerini paylaşmalarına imkan sağlayan bir platform olarak tanımlanıyor.

AA, AFP, Reuters, AP, ANSA, DPA, ANA, EFE ve Kyodo gibi büyük haber ajansları MINDS International üyeleri arasında yer alıyor.

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