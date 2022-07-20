Uluslararası Adalet için Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti AA'yı ziyaret etti
Uluslararası Adalet İçin Barış ve Eşitlik Konseyinden (COJEP International) 22 kişilik bir heyet Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Ankara
Heyeti konuk eden AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, COJEP International heyetine AAtölye'de kurumun küresel vizyonu ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.
AA'nın dünyanın farklı bölgelerinde 41 ofisinin olduğunu ve çeşitli ülkelerde yüzlerce muhabirinin çalıştığını söyleyen Yüksel, "AA'nın 7 kıtada" haber çalışması yaptığını kaydetti.
Yüksel, AA'nın 13 dildeki yayın faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek, "Günlük 2 bini geçen haber, 2 bin 800'den fazla fotoğraf, 23 canlı yayın, 8 infografik yapıyoruz." dedi.
Yüksel, AA'nın günlük rutin haber operasyonunun yanı sıra, uzman gazetecilerin çalıştığı "Yeşil Hat", "Teyit Hattı" ve "Ayrımcılık Hattı" uygulamalarını hayata geçirmeye başladıklarını aktardı.
İstanbul'un dünyanın önemli haber merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Yüksel, AA'nın İstanbul'daki yeni binasıyla habercilik alanındaki hizmetlerini daha ileri noktaya taşıyacaklarını, Anadolu Agency ile uluslararası haber operasyonlarını büyüteceklerini vurguladı.
Yüksel, sunumunun ardından heyet üyelerinin AA'nın çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı.