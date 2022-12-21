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Kurumsal Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,"Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Enes Duran   | 21.12.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,"Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Karaismailoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi.


Ekmek teknesi

Karaismailoğlu, spor kategorisinde ise tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafından yana yaptı.


Sen aydınlatırsın geceyi

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten bu yılın anlam ve önemini hissettiren, altında anlatılacak çok şeylerin olduğu fotoğraflar. Aslında bu oylamanın kaybedeni yok. Biz de içlerinden seçim yaparken bayağı zorlandık. Bizim sektörle ilgili bazı fotoğrafları seçmiş olabilirim. Çünkü biz de geçen yıl ve bu yıl çok yatırımlar yaptık. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gece dolunayla çekilmiş fotoğrafı çok güzel. Bizim de gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi. Ayrıca tahıl gemisinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken çok güzel bir görüntüsü var, onu da seçtik. Onları da bu yarışma içinde görmek bizim için de önemliydi. Spor alanında da Ampute Milli Takımı'mızın kazandığı zaferin fotoğrafını oyladık, o başarı da bizi çok gururlandırdı. Hepsi bizim için anlamlı. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum."


Şampiyonlar

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