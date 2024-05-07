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Kurumsal Haberler

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, AA'yı ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Bodnar'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Bodnar'a bilgi verdi.

AA'nın dünyanın tüm kriz ve çatışma bölgelerinde haber operasyonları yürüttüğünü anımsatan Karagöz, Ukrayna topraklarında devam eden savaşın her anını görsel içerikler ve haberlerle dünyaya yansıttıklarını ifade etti. 

Büyükelçi Bodnar da Ukrayna'da yaşananları tüm gerçekliğiyle uluslararası kamuoyuna aktardıkları için AA'ya minnettar olduklarını dile getirerek, Karagöz’e teşekkürlerini sundu. 

Ziyarette uluslararası haber gündeminin öne çıkan konuları ile Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ilişkin görüş alışverişi yapıldı. 

Bodnar, anı defterini imzalamasının ardından AA Genel Müdürü Karagöz ile karşılıklı hediye takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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