Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: AA'nın öncüsü olduğu gazetecilik alanındaki yeniliklerin devamını diliyorum
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Büyükelçi Bodnar, 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.
Karagöz ve tüm AA çalışanlarını kutlayan Bodnar, "Tarihi, 6 Nisan 1920'de başlayan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en eski ve önde gelen ajansıdır. 103 yıllık başarılı çalışmaları sayesinde AA, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde haberleri hızlı, doğru ve tarafsız şekilde okuyucularına ulaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Bodnar, AA'nın Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerdeki kaliteli ve objektif haberlerini takdirle takip ettiğini vurgulayarak, "Bu özel gününüzde sizi ve AA'nın tüm çalışanlarını gönülden kutluyorum. AA'nın öncüsü olduğu gazetecilik alanındaki yeniliklerin devamını diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.