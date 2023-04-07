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Kurumsal Haberler

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: AA'nın öncüsü olduğu gazetecilik alanındaki yeniliklerin devamını diliyorum

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mustafa Deveci  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: AA'nın öncüsü olduğu gazetecilik alanındaki yeniliklerin devamını diliyorum

Ankara

Büyükelçi Bodnar, 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Karagöz ve tüm AA çalışanlarını kutlayan Bodnar, "Tarihi, 6 Nisan 1920'de başlayan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en eski ve önde gelen ajansıdır. 103 yıllık başarılı çalışmaları sayesinde AA, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde haberleri hızlı, doğru ve tarafsız şekilde okuyucularına ulaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bodnar, AA'nın Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerdeki kaliteli ve objektif haberlerini takdirle takip ettiğini vurgulayarak, "Bu özel gününüzde sizi ve AA'nın tüm çalışanlarını gönülden kutluyorum. AA'nın öncüsü olduğu gazetecilik alanındaki yeniliklerin devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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