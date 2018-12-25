TÜSİAD Başkanı Bilecik AA Finans Masası'na konuk olacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

anasayfa > kurumsal haberler 25.12.2018

TÜSİAD Başkanı Bilecik AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Muhabir: Bahar Kara

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