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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bağlıkaya, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Hasan Namlı'nın "huzur yaylası" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 18.12.2019
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

İstanbul

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bağlıkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bağlıkaya, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in Rusya ve Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan bir çocuğun kurtarıldığı "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle artık "huzur yaylası" olarak anılan Faraşin Yaylasına göçerlerin ilgisinin arttığını gösteren fotoğrafı beğenen Bağlıkaya, "spor" kategorisinde ise oyunu, Mustafa Yalçın'ın "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında, milli futbolcuların Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Firuz Bağlıkaya, oylamaya katılan bütün fotoğrafların aslında birinci olmayı hak edecek nitelikte olduğunu belirterek, "Bir turizmci olarak ülkede huzur ve güveni temsil etmesi açısından 'huzur yaylası' fotoğrafını, yurt dışındaki Türk algısıyla ilgili, Türklerin ne kadar birlik ve bütünlük halinde olabileceğini göstermesi açısından 'Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendim. Diğer bir oyumu ise Suriye'deki zulüm ile ilgili yaşanan olaylarda insanoğlunun bulunduğu ortam ile nasıl mücadele edebileceğini gösteren "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğraftan yana kullandım. Fotoğrafları seçerken bayağı zorlandım." değerlendirmesinde bulundu. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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