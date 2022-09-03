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Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

Türksat Genel Müdürü Ertok'tan AA'nın TEKNOFEST standına ziyaret

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansının (AA) standına ziyarette bulundu.

03.09.2022
Türksat Genel Müdürü Ertok'tan AA'nın TEKNOFEST standına ziyaret Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü / AA

Samsun

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde standı ziyaret eden Ertok, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş sohbet etti.

Özhan ve Peru, Ertok'a TEKNOFEST KARADENİZ'in Global İletişim ortağı olan Anadolu Ajansı hakkında bilgi verdi.

Ertok ise Anadolu Ajansına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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