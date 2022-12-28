TÜRKPATENT Başkanı Başpınar, "Masalcı Nine ve Muciddin Amca" fotoğrafına oy verdi
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Cemil Başpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Ankara
Başpınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, beğendiği kareleri oyladı.
Spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" fotoğrafını tercih eden Başpınar, "Ata sporumuz olduğu için bunu seçiyorum. Anı yakalaması açısından fotoğraf çok etkileyici." dedi.
Başpınar, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un İlk Yolculuğu" fotoğrafına oy verirken TÜRKPATENT'in yenilikleri ve yeni teknolojileri koruyan bir kurum olduğunu söyledi. Cemil Başpınar, "TOGG şu anda Türkiye'nin en inovatif ve yenilikçi ürünü, burada sadece üründen de bahsetmiyoruz." diye konuştu.
Çevre ve yaşam kategorisinde ise Esra Hacıoğlu'nun "Gözün Gördüğü, Kalbin Bildiği" adlı fotoğrafını seçen Başpınar, bu karede farklı bir şey olduğunu ve acının göz önüne serilmesinden başka bir duyguyu yansıttığını dile getirdi.
Başpınar, aynı kategoride Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca" fotoğrafını da oylayarak, şunları kaydetti:
"Biz buluşları koruyoruz, gençler ve çocuklar da bizim ana hedef kitlemiz. Özellikle çocukların erken yaşlarda fikri mülkiyet buluş farkındalığına ulaşmasını istiyoruz. Burada da enteresan bir şey var. Biz ilk defa duyuyoruz, 'Masalcı Nine ve Muciddin Amca'yı. Çocuklara ne anlatıyor, neler yapıyor, onu araştıracağız."