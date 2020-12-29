Euro
9.03
Dolar
7.37
BIST 100
1,446.27
Altın
1,877.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

TÜRKPATENT Başkanı Asan'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 29.12.2020
TÜRKPATENT Başkanı Asan'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını tercih eden Asan, "Bana göre 2020'nin en önemli haberlerinden biri. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması onlarca yıldır konuşulan bir konuydu Türkiye'de. Diğer fotoğraflar da iddialı ama benim tercihim bu oldu." dedi.

Asan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton’un zaferi" isimli fotoğrafını seçen Asan, bu kategorilerde de çok iyi adaylar bulunduğunu belirtti. Asan, Formula 1 yarışının yıllar sonra tekrar İstanbul'a gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti

Benzer haberler

TÜRKPATENT Başkanı Asan'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

TÜRKPATENT Başkanı Asan'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bakan Kasapoğlu'nun tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Seki' nin tercihi 'Haliç'te gökkuşağı'

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir'in tercihi 'Diyarbakır Anneleri' oldu

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir'in tercihi 'Diyarbakır Anneleri' oldu
Oyuncu Şevket Çapkınoğlu'nun seçimi 'Gün batımında çiftçiler' oldu

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu'nun seçimi 'Gün batımında çiftçiler' oldu
Oyuncu Zafer Algöz'ün tercihi 'Tır dorsesinde yolculuk' oldu

Oyuncu Zafer Algöz'ün tercihi 'Tır dorsesinde yolculuk' oldu