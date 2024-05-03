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Kurumsal Haberler

Türkmen Bakan Maruf, AA'yı ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gökhan Çeliker  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Türkmen Bakan Maruf, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Bakan Maruf ve beraberindeki heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ağırlarken, ziyarette Maruf'a AA tanıtıldı.

AA'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere, işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabı, Maruf'a takdim edildi.


Maruf, AA'nın bölgedeki etkinliğine dikkati çekerken, AA'nın haberlerinin bölgede yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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