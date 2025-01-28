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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Bekir Aydoğan  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Türkmen Bakan Maruf, AA Erbil ofisini ziyaretinde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar’ın “Özgür ülkede ilk namaz” fotoğrafını seçen Maruf, “Haber” kategorisinde ise Ali Jadallah’ın “Patlama anı” karesine oy verdi.

Maruf, “Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon’un “Kurtarılan can” karesini oyladı.

Maruf'un "Spor" kategorisindeki favorisi Oğuz Yeter’in “Gol sevinci” fotoğrafı oldu.

Maruf, "Günlük Hayat” kategorisinde ise tercihini İsa Terli’nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğrafından yana kullandı.

Maruf, AA’nın "Yılın Kareleri" oylamasına her sene katıldıklarını ve tüm dünyada çekilen güzel ve etkili fotoğrafların burada yer aldığını belirtti.

"Özgür Suriye" kategorisinde oyladığı “Özgür ülkede ilk namaz” karesinin etkileyici olduğunu belirten Maruf, “İnşallah bize de bir gün kısmet olur, (Şam’daki Emevi Camii’nde) orada cuma namazına katılırız.” dedi.

Maruf, “Spor” kategorisinde de milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasıyla gururlandıklarını vurgulayarak bozkurt işaretinin Türk dünyasının sembolü olduğunu dile getirdi.

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