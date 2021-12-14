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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan favori AA karelerini seçti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakan Çopur   | 14.12.2021
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, makamında katıldığı Anadolu Ajansının (AA)  geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasından önce tüm fotoğrafları tek tek inceleyerek, gördüğü karelerden çok etkilendiğini dile getirdi.

Söz konusu kareleri çeken fotoğrafçıları tebrik eden Mercan, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'a ait, 6 Ocak ABD Kongre baskınını anlatan "Baskın", yaşamda İsa Terli'nin İstanbul'da hilal, Çamlıca Camii ve Galata Kulesi'ni aynı karede bir araya getiren "İstanbul ve hilal", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün Tokyo Olimpiyatlarının açılışını yansıtan "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafları seçti.

Büyükelçi Mercan, oylama yaparken bazı fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını ve her birinin ayrı değer taşıdığını belirtti.

Mercan, fotoğraf seçimleriyle ilgili, Kongre baskını olayının Amerikan tarihi kayıtlarına giren istisnai bir olay olduğunu, İstanbul ve Türkiye'ye olan sevgisini ve önceki görev yeri Tokyo'yu yansıtan olimpiyat fotoğrafını özellikle beğendiğini kaydetti.

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