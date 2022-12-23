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Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ın tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Barış Seçkin   | 23.12.2022
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ın tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu Fotoğraf: Barış Seçkin / AA

Roma

Göktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Büyükelçi Göktaş, AA'nın üç kategoride birbirinden ilginç kareleri oylamaya sunduğunu belirterek "haber" kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Göktaş, "Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un seri üretiminin başlaması yılın en önemli olaylarından biriydi. 2023'te milletçe Cumhuriyetimizin inşallah 100. yılında TOGG'u yollarda da görmemiz mümkün olacak. Yılın en önemli olayıydı, dolayısıyla tercihimi TOGG'dan yana kullanıyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, "spor" dalında da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği "Şükür secdesi" isimli kareye oy verdi.

Futbolda bu yıl Katar'da Dünya Kupası finali oynandığını hatırlatan Göktaş, "Fas hakikaten kupaya damgasını vuran takımlardan biriydi. Bir Afrika ülkesinin yarı finale yükselmesi herkesi heyecanlandırdı. Kupayı alamadılar ama muhtelif ülkelerden milyonlarca insanın gönlünü fethetmeyi başardı Faslı oyuncular. Burada da Fas-İspanya karşılamasının ardından Faslı oyuncuların galibiyet elde etmelerinin akabinde tanık olduğumuz bu sahneyi tercih ettim. Hakikatten uzun süre hafızalarda yer edecek olan bir kare." değerlendirmesini yaptı.

Lütfullah Göktaş, "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Narciso Contreras'ın "Aman savaş duymasın" isimli fotoğrafı için oyunu kullandı.

Göktaş, bu kategoride Ukrayna'dan çeşitli karelerin dikkati çektiğini belirterek "Aman savaş duymasın" başlıklı fotoğraf için "Yerlerinden, yurtlarından olmuş insanların bir başka mekanda, bir eko köydeki yaşamlarından bir kare görüntülenmiş. Burada özellikle çocuk da aynı zamanda hem masumiyeti hem umudu simgeliyor. Tercihimi bu kareden yana kullanıyorum ve de inşallah 2023 yılı savaşların olmadığı bir yıl olur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, sözlerini, "Artık gelenekselleşmiş olan 'Yılın Fotoğrafları' yarışmasından ve başarılarından dolayı Anadolu Ajansını da yürekten kutluyorum, herkesi oy vererek fotoğraflarda tercihlerini belirlemeye davet ediyorum." diye tamamladı.

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