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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın tercihi 'Van'da çığ felaketi' oldu

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.12.2020
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın tercihi 'Van'da çığ felaketi' oldu Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafına oy veren Mercan, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Mercan, "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafı için oyunu kullandı.

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