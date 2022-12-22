Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Görev tamam" karesini tercih etti
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tokyo
Büyükelçi Güngen, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları detaylı inceleyerek bilgi aldı.
Güngen, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" karesini tercih ederek, "Mehmetçik, vatan toprağını kanı ve hayatı pahasına koruyan, her zaman şükran duyduğumuz vatan evlatları." değerlendirmesinde bulundu.
Görev tamam
"Çevre ve yaşam" kategorisinde Muhammad Said'in "Mülteci kışı" fotoğrafına oy veren Güngen, "tüm zorluklara rağmen ümidi, hayat sevgisini, heyecanı yaşatmayı bilen insanların var olduğuna" inandığını söyledi.
Mülteci kışı
Güngen, "spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" karesinde karar kılarak burada, "inancın, azmin ve disiplinli çalışmanın birleştiği noktada başarının gelişini" gördüğünü belirtti.