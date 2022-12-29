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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü"nü seçti

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 29.12.2022
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü"nü seçti

Taşkent

Büyükelçi Bekar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2022 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

"Haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceleyen Bekar, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaralanan ve savaşın simgelerinden biri haline gelen öğretmen Olena Kurilo'yu gösteren "Savaşın Yüzü" fotoğrafına oy verdi.

Bekar, "spor" dalında tercihini Mustafa Yalçın'ın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya karşılaşmasında Fransız futbolcu Olivier Giroud’nun bir pozisyonda vole ile topu kaleye göndermeye çalıştığını gösteren "Taek von futbol" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Büyükelçi Bekar, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Orhan Çiçek'in, jandarma ekiplerince orman yangınında mahsur kalan kaplumbağanın kurtarılmasını yansıtan "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bekar, AA tarafından gelenek haline getirilen yarışmadaki tüm fotoğrafların çok iyi olduğunu, seçim yaparken zorlandığını dile getirdi.

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