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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını tercih etti.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.12.2020
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu Fotoğraf: Ali Ruhluel /AA

Lefkoşa

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Başçeri, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.


Büyük Çamlıca Camisi ile hilal

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğrafı oylayan Başçeri, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını tercih etti.


Lastiklerden voleybol sahası

Başçeri, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili fotoğrafların ön plana çıkacağını söyleyerek, fotoğraflarda büyük emeği olan AA foto muhabirlerini tebrik etti.


Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet



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