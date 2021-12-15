Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafı oldu
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Lefkoşa
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Başçeri, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Yazın Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin fotoğraflar ve bu noktada verilen emeklerle ilgili değerlendirmede bulunan Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ekiplerin de Türkiye'deki yangınların söndürülmesine yardımcı olmalarının önemine dikkati çekti.
Başçeri, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek çekilen fotoğrafların "sanat" boyutunda olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Başçeri, fotoğraflarda emeği geçen AA personelini tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.