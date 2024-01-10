Dolar
29.96
Euro
32.87
Altın
2,021.19
ETH/USDT
2,444.40
BTC/USDT
46,302.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuşuyor. Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde, AA'nın "Yılın Kareleri" oylandı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile büyükelçilik çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde, AA'nın "Yılın Kareleri" oylandı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Büyükelçi Paçacı, başkent İslamabad'daki büyükelçilik binasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Şükür

Paçacı, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafına oy verdi.


“Yanımda ol anne”

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf’un "İlk kıblede namaz" karesine oy veren Paçacı'nın "Spor" kategorisindeki tercihi de Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafı oldu.


Türkiye yüzyılı

Paçacı, AA'nın bu çalışmayla dünyanın bir panoramasını sunduğunu belirterek "Yılın bütün önemli karelerini görebiliyorsunuz. Bütün bir yıl gözünüzün önünden geçmiş oluyor. AA'yı tebrik ediyorum." dedi.


İlk kıblede namaz

"Çok güçlü fotoğraflar" vurgusu

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafını oyladı.


Mete’nin nişanı 

Tekin, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hussain Ali'nin "Balondan hayaller" ve "Spor" kategorisinde Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafını seçti.


Hoş geldin

AA foto muhabirlerinin çok güçlü fotoğraflar yakaladığına işaret eden Tekin, bu fotoğrafların sergilenmesi, birincilik elde edenlerin de ödüllendirilmesi gerektiğini kaydetti.


Haykırış


Balondan “hayaller”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Valiler, milletimiz ve devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştıramayacaklar
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Benzer haberler

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yentür oyunu "İlk kıblede namaz" fotoğrafı için kullandı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yentür oyunu "İlk kıblede namaz" fotoğrafı için kullandı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde, AA'nın "Yılın Kareleri" oylandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Depremin Umudu" adlı fotoğrafı seçti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Fosfor" fotoğrafını seçti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Fosfor" fotoğrafını seçti
Van'da AFAD görevlilerinin AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasındaki tercihi "Ha gayret" oldu

Van'da AFAD görevlilerinin AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasındaki tercihi "Ha gayret" oldu
Erzurum Valisi Çiftçi'nin "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Çaresiz hayatlar" oldu

Erzurum Valisi Çiftçi'nin "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Çaresiz hayatlar" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet