Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "Yangın müdahalesi"ne verdi
HARTUM (AA) - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hartum
Çobanoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği; "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Yangın müdahalesi
Haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" fotoğrafını seçen Çobanoğlu, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.
Hayata tutunanlar
Çobanoğlu, spor kategorisinde ise tercihini Elif Öztürk Özgöncü’nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafından yana kullandı.
Şampiyonlar
Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilk kez katıldığını söyleyen ve çevresel duyarlılığı artırmaya yönelik "çevre-yaşam" kategorisini eklediği için AA'yı tebrik eden Büyükelçi Çobanoğlu, şöyle konuştu:
"Her biri ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara dikkati çeken, çevre duyarlılığının önemine değinen ve sporda da ülkemizin ve diğer ülkelerin önemli başarılarına şahitlik eden çok güzel fotoğraflardı. Fotoğraf seçimi özellikle spor alanında nispeten kolay oldu. Çünkü orada benim de hayranı olduğum Ampute Milli Takımı'mızın fotoğrafı vardı. Diğer iki kategoride biraz zorlandım. Fotoğrafları çekenlere ve emeği geçen bütün AA çalışanlarına tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da katılmayı çok arzularım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.