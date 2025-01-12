Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,291.00
BTC/USDT
95,225.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve kızı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile kızı Ece Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Bekir Aydoğan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve kızı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erbil

Başkonsolos Topçu ve kızı Ece Topçu, Erbil Başkonsolosluğunda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Topçu ve kızı, "Haber", kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karesi ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesini oyladı.


"Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği fotoğrafı çok beğendiği ve bunun duygu yüklü bir kare olduğunu belirten Topçu, "Gerçekten bir halkın onca yıllık baskının ardından eriştiği özgürlüğü ve ona duyduğu coşkuyu ancak bir fotoğraf karesi bu kadar içten bir şekilde yakalayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Topçu, Suriye içinde yaşayan ya da ülke dışına çıkmak durumunda kalan bütün bir halkın bayrağına ve özgürlüğüne olan bağlılığı, ona duyduğu coşku ve hissin tek bir karede özetlendiğini dile getirdi.


"Haber" kategorisinde seçtiği "Çanakkale'de zaman kırılması" karesine ilişkin konuşan Topçu, bu sene Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı olduğunu ve 109. yılı kutlamalarından seçilen bu kareyi çok anlamlı bulduğunu aktardı.

Topçu, "Hem gazilerimiz orada hem de Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayinde artan imkan ve kabiliyetlerini yansıtan da bir kare. O yüzden bu karenin de kendi kategorisinde yılın fotoğrafı olmasının güzel olacağını düşündüm." diye konuştu.

Ece Topçu da "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçtiği "Zor imtihan" karesine ilişkin, bir tilki ve bir farenin birbirilerine karşı verdikleri doğal tepkiyi fotoğrafçının usta bir şekilde yakalamış olmasını çok sevdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Türk Hava Kuvvetleri unsurları Karadeniz'de eğitim görevi icra etti
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 ilde yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve kızı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve kızı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Kerkük'te DEAŞ'ın gizlenmeye yeri olarak kullandığı vadi, teröristlerden arındırıldı

TSE Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Özgür Ülkede İlk Namaz" oldu

TSE Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Özgür Ülkede İlk Namaz" oldu
Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet