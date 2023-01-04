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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, "Yolumuz bir" fotoğrafına oy verdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Mahmut Geldi   | 04.01.2023
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, "Yolumuz bir" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Ahmed Yusuf Bıtmez / AA

Doha

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Göksu, haber kategorisinde Murat Şengül'ün İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından caddenin Türk bayraklarıyla donatılmasını gösteren "Yolumuz bir" fotoğrafını seçti.


Yolumuz bir

Çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" isimli fotoğrafını oylayan Göksu, spor kategorisinde ise tercihini Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.


Yangın müdahalesi


Şükür secdesi

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