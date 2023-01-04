Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, "Yolumuz bir" fotoğrafına oy verdi
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Doha
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Göksu, haber kategorisinde Murat Şengül'ün İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından caddenin Türk bayraklarıyla donatılmasını gösteren "Yolumuz bir" fotoğrafını seçti.
Yolumuz bir
Çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" isimli fotoğrafını oylayan Göksu, spor kategorisinde ise tercihini Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Yangın müdahalesi
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Şükür secdesi