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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'ın oyu “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafına

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Esat Fırat   | 02.01.2023
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş'ın oyu “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafına Fotoğraf: Fazil Abd Erahim - AA

Cezayir

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Göktaş, “haber”, “spor” ve “çevre- yaşam” kategorilerinde beğendiği kareleri seçti

“Haber” kategorisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışında üretim bandından inen aracı kullanarak tören alanına getirmesini yansıtan Emrah Yorulmaz'ın “TOGG'un ilk yolculuğu” fotoğrafını beğenen Göktaş, “Spor”'da ise Elif Öztürk Özgöncü'nün Ampute Futbol Dünya Kupasını kazanan Türk Milli Takımı'yla ilgli “Şampiyonlar” başlıklı fotoğrafına oy verdi. Göktaş, “çevre-yaşam” kategorisinde ise tercihini, İsmail Kaplan'ın “Alacakaranlık Ritüeli” başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Göktaş, emeği geçenleri tebrik etti.

Tercih yapmakta zorlandığını dile getiren Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmalarını da yakından takip ettiği AA’ya başarılar diledi.

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