Berlin Büyükelçisi Şen'in "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Hepimiz birimiz için" oldu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Berlin
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"oylamasına katıldı.
Hepimiz birimiz için
Büyükelçi Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Toz duman
"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğraflarına oy veren Şen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ve "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.
Kimler gelmiş?
Özellikle deprem ve Gazze fotoğraflarının çok etkileyici olduğunu kaydeden Şen, AA fotoğraflarının dünya basınında yer almasının önemini vurguladı.
Sel aldı
Şen, AA'nın tüm foto muhabirlerini ve çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Mete’nin nişanı