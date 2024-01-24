Berlin Büyükelçisi Şen'in "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Hepimiz birimiz için" oldu

Dolar
30.28
Euro
32.99
Altın
2,032.47
ETH/USDT
2,252.30
BTC/USDT
40,165.00
BIST 100
8,068.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cüneyt Karadağ  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"oylamasına katıldı.


Hepimiz birimiz için 

Büyükelçi Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


Toz duman

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğraflarına oy veren Şen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ve "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.


Kimler gelmiş?

Özellikle deprem ve Gazze fotoğraflarının çok etkileyici olduğunu kaydeden Şen, AA fotoğraflarının dünya basınında yer almasının önemini vurguladı.


Sel aldı

Şen, AA'nın tüm foto muhabirlerini ve çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Mete’nin nişanı 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
Yadigar Projesi'yle İstanbul'da bin tarihi eser ihya edilecek
İstanbul Kayaşehir'de 2 bin 450 sosyal konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı

Benzer haberler

Berlin Büyükelçisi Şen'in "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Hepimiz birimiz için" oldu

Berlin Büyükelçisi Şen'in "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Hepimiz birimiz için" oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet