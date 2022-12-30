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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Havalı duruş" fotoğrafını seçti

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Derya Gülnaz Özcan   | 30.12.2022
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Havalı duruş" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Derya Gülnaz Özcan/AA

Atina

Özügergin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından tercihlerini yaptı.


Havalı duruş

"Spor" kategorisinde Daria Isaeva'nın "Havalı duruş" başlıklı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda çekilmiş karesini anı yakalamadaki başarısı ve renklerdeki uyum dolayısıyla seçen Özügergin, "çevre-yaşam" kategorisinde de oyunu Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafından yana kullandı.


Kar tünelleri

Özügergin, "haber" kategorisinde ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalandığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhasından bir kare sunan Evrim Aydın'a ait fotoğrafı tercih etti.


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