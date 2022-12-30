Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Havalı duruş" fotoğrafını seçti
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Atina
Özügergin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından tercihlerini yaptı.
Havalı duruş
"Spor" kategorisinde Daria Isaeva'nın "Havalı duruş" başlıklı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda çekilmiş karesini anı yakalamadaki başarısı ve renklerdeki uyum dolayısıyla seçen Özügergin, "çevre-yaşam" kategorisinde de oyunu Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafından yana kullandı.
Kar tünelleri
Özügergin, "haber" kategorisinde ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalandığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhasından bir kare sunan Evrim Aydın'a ait fotoğrafı tercih etti.
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