Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Oral'ın tercihi "Savaşın yüzü" fotoğrafı oldu
Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aşkabat
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Oral, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.
Oral, "haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaralanan ve savaşın simgelerinden biri haline gelen öğretmen Olena Kurilo'yu gösteren "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafı değerlendiren Büyükelçi Oral, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çok daha dramatik karelerin olduğunu fakat söz konusu fotoğrafın savaşı gerçekçi ve etkileyici bir şekilde yansıttığını ifade etti.
Oral, "spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakalarından sonra dinlenmekte olan pehlivanları gösteren "Pehlivanlık hayalleri" isimli fotoğraftan yana kullandı.
Güreş sporunun, rakibinin gücünün sınırlarının zorlandığı ve koyun koyuna verilen üst düzey bir mücadele olduğunu kaydeden Oral, o rekabet ortamında huzur ve kardeşlik duygusunu yansıtan "Pehlivanlık hayalleri" adlı karenin çok güzel bir his uyandırdığını söyledi.
Büyükelçi Oral, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in, Kayseri'nin Aksu Vadisi'nde çekilen "Kar tünelleri" fotoğrafına oy verdi.
Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Oral, birbirinden özel karelerin kardeşlik, sevinç, hüzün gibi farklı hisleri yansıttığını belirtti.
Foto muhabirliğinin özel bir meslek olduğunu vurgulayan Oral, "Foto muhabirliği çok kıskandığım bir iş, ben de yapmayı çok isterdim. Hayattan anları yakalayıp, kendi gördüğün gerçekliği başka insanlarla paylaşabilecek şekilde bir karede o anı yakalamak, özel bir his gerektiriyor. Hepimiz aynı şeyi görüyoruz ama foto muhabiri o anı yakalayıp onu paylaştığında bizim için yaşadığımız andan daha farklı etki yaratıyor bizde o fotoğrafa bakmak." dedi.
Anadolu Ajansının, köklü ve marka haber ajansı olduğunu dile getiren Oral, "O kadar köklü kuruluşun, mutlaka böyle geleneksel hale getirdiği bu tarz faaliyetleri olmalı zaten. Anadolu Ajansının uyguladığı bu tarz faaliyetler insanlar tarafından biliniyor ve bekleniyor. Bu tarz faaliyetlerin düşünülmüş olması ve devam ettiriliyor olması güzel." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.