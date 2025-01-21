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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar'ın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Karanlığa ışık olanlar" oldu

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adam Abu-bashal  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar'ın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Karanlığa ışık olanlar" oldu Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Bayraktar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bayraktar, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan polis helikopterini arama çalışmalarına katılan AFAD ekiplerini, gece karanlığında da görevlerini sürdürürken fotoğrafladığı "Karanlığa ışık olanlar" başlıklı kareyi seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bayraktar, Mustafa Kılıç'ın, Mardin'in Derik ilçesindeki üreticilerin bahçelerde topladıkları zeytini geleneksel yöntemlerle kırarak salamura hazırlarken çektiği "Hüzme" adlı fotoğrafını tercih etti.

Bayraktar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin, Pakistan'ın Hayber bölgesindeki şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketini ve bir kişinin sel suyundan kurtulmaya çalışmasını objektiflere yansıttığı "Çamur deryası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Bayraktar, Emin Sansar'ın, Şam'da devrilen Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin harabeye çevirdiği Doğu Guta bölgesinde bulunan Harasta ve Cobar mahallelerindeki yıkımı havadan görüntülediği "Şehrin hayaleti" başlıklı karesini seçti.

Büyükelçi Bayraktar, "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma'nın 5,75 metrelik başarılı atlayışıyla finale kalırken tribünlere poz verdiği "Havada asılı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Bayraktar, AA'nın uzun yıllardır profesyonellik ve özveriyle yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, "Bu yıl da birbirinden güzel fotoğraflar var. Tüm fotoğraflar güzel açılardan çekildi. Bu nedenle seçim yapmak çok zordu." dedi.

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