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Kurumsal Haberler

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya'nın oyu "Bisikletçiler"e

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Musa Samur  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya'nın oyu "Bisikletçiler"e Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Bayram Yalçınkaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" isimli fotoğrafını seçen Yalçınkaya, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri", haber kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafına oy verdi.

Yalçınkaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını tercih etti.

Oylamada yer alan fotoğrafların "etkileyici" olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Fotoğrafları, bakmayı bilen gözlerin çektiği belli. Foto muhabiri ve muhabir arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.


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