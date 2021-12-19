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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş 'Savaşın çocukları' başlıklı fotoğrafına oy verdi

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Ercan Doğan   | 19.12.2021
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş 'Savaşın çocukları' başlıklı fotoğrafına oy verdi

İstanbul

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Durmuş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.


Savaşın çocukları

Durmuş, haber dalında Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Mutluluk gözyaşları

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Durmuş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını tercih etti.


Engelli basketbolcunun sevinci
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