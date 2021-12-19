Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş 'Savaşın çocukları' başlıklı fotoğrafına oy verdi
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.
İstanbul
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Durmuş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.
Savaşın çocukları
Durmuş, haber dalında Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Mutluluk gözyaşları
Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Durmuş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
Engelli basketbolcunun sevinci