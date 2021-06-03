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DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları AA ekipleri Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.
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Kurumsal Haberler

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'den AA'ya ziyaret

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

03.06.2021
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'den AA'ya ziyaret

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, ziyaretinde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Karagöz de Akgün'e teşekkür ederek, Ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karagöz, Akgün'e, Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı "100 Yıllık" kitabını hediye etti.

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