Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'den AA'ya ziyaret
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, ziyaretinde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e yeni görevinde başarılar diledi.
Karagöz de Akgün'e teşekkür ederek, Ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Karagöz, Akgün'e, Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı "100 Yıllık" kitabını hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.