Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Huysuz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde, Mustafa Yılmaz'ın çektiği "Yüzücü" fotoğrafını seçen Huysuz, paralimpik yüzücünün azmi ve başarısının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafa oy veren Huysuz, çevre ve yaşam kategorisinde de Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" adlı fotoğrafını oyladı.
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