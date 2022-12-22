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Kurumsal Haberler

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'nün tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Çakmak   | 22.12.2022
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'nün tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu Fotoğraf: Hakan Nural / AA

Ankara

Başkan Ünlü, federasyonun Altındağ'daki yeni merkezinde AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Ünlü, spor kategorisinde "Merve'nin servisi" adlı Aytaç Ünal'ın 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çektiği para masa tenisçi Merve Cansu Demir'in yer aldığı fotoğrafa oy verdi.

Haber kategorisinde "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı Emrah Yorulmaz'ın çektiği fotoğrafı tercih eden Ünlü, çevre ve yaşam kategorisinde ise "Kar tünelleri" adlı Sercan Küçükşahin'in çektiği fotoğrafı oyladı.

Fotoğrafların hepsinin çok önemli olayları ve sahneleri anlattığını belirten Ünlü, oy verdiği fotoğraflara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Spor kategorisinde Merve Cansu Demir'in tenis topuna bakışı çok harika. Servisi nasıl kullanacağını, topa nasıl vuracağını netleştirmiş. Bakışları ışıl ışıl. Verdiği emeğin karşılığını alacağına dair umutla bakıyor. Öyle güzel bakmış ki kendinden de çok emin. O nedenle oy verdim. "Kar tünelleri"ni, Kayseri yaylalarında böyle bir doğa harikasının olduğunu ilk kez görüyorum. Şu manzara karşısında herkes buna oy verir. Ülkemizdeki bu güzel coğrafi manzaraları gören herkes hayran kalır. "TOGG'un ilk yolculuğu" ise Türkiye'mizin ilk elektrikli otomobili. Devrim Otomobili'nden sonra bütün umutların tazelendiği, gözlerin merakla beklediği, izlediği görüntü bu. Türkiye'nin geleceğe dönük vermiş olduğu ekonomik savaş ve teknolojide nereye geldiğini yaptığımız SİHA'larla İHA'larla gösterdik. Şimdi bir de otomobil dünyasına girdik. TOGG çıktı ortaya. Bundan güzel ne olabilir."


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