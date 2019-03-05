Türkiye Gençlik STK'ları Platformu üyelerinden AA'ya ziyaret

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ömer Faruk Terzi ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı hakkında heyettekilere bilgi veren Genel Müdür Kazancı, kurum olarak platformun çalışmalarına katkı sunacaklarını belirtti.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan TGSP Başkanı Ömer Terzi, platformun farklı sivil toplum kuruluşlarının gençlik birimlerinden oluştuğunu ve çalışmalarıyla gençlerin ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflediklerini söyledi.