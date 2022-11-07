Dolar
18.60
Euro
18.57
Altın
1,677.88
ETH/USDT
1,580.60
BTC/USDT
20,734.00
BIST 100
4,329.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Anadolu Ajansına ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

07.11.2022
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Anadolu Ajansına ziyaret

Ankara

Aylar, Genel Başkan Yardımcısı Kaan Şimşek ile vakıf üyesi şehit yakınları Baki Ünsal ve Selami Dökmeci, AA Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmede vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagöz, TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar'a "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" kitabını hediye etti.

Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Anadolu Ajansına ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Anadolu Ajansına ziyaret

Anadolu Ajansına MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022'de ödül

İletişim Başkanı Altun: Savaş ve terör propagandasıyla mücadele etmek önceliklerimiz arasında

AA tarafından düzenlenen "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu" başladı

AA tarafından düzenlenen "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu" başladı
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinden AA'ya Çevre Editörlüğü dolayısıyla ödül

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinden AA'ya Çevre Editörlüğü dolayısıyla ödül

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet