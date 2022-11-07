Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından Anadolu Ajansına ziyaret
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.
Ankara
Aylar, Genel Başkan Yardımcısı Kaan Şimşek ile vakıf üyesi şehit yakınları Baki Ünsal ve Selami Dökmeci, AA Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmede vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagöz, TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar'a "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" kitabını hediye etti.
Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.