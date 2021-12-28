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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç favori AA karelerini seçti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Boztepe   | 28.12.2021
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç favori AA karelerini seçti

Ankara

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansın (AA) foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçen Gözgeç, yaşam kategorisinde ise Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralarına karışarak oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime ninenin, kendisine hediye edilen oyuncak ayıya sarılarak sevinç gözyaşı dökmesinin yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını oyladı.

Gözgeç, haber kategorisinde ise Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü anların yer aldığı "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafı beğendi.


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