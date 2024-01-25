Dolar
30.28
Euro
33.00
Altın
2,019.17
ETH/USDT
2,223.00
BTC/USDT
40,025.00
BIST 100
8,177.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatma Eda Topcu  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını seçen Kazancı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, "Spor"da tercihini Emin Sansar'ın "Yumruk", "Gazze:Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" karesinden yana kullandı.

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kazancı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 6 yıl çalıştığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bende çok derin izler bırakmış bir çalışma alanı. Hem Yönetim Kurulu Başkanımız hem Genel Müdürümüz, değerli dostum Serdar Karagöz'e de yeni yönetimine de çalışma arkadaşlarına da bir kez daha başarılar diliyorum. Geçmişte bu çalışmaların içindeydim ama ilk defa seçen olarak buradayım. Bunun için de çok mutluyum. Bütün muhabir arkadaşlarımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Kazancı, tercihlerini daha çok insanlı fotoğraflar üzerinden değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları çok etkileyici buldum, arkadaşlar yine maharetlerini sergilemişler. Özellikle deprem kategorisinde seçtiğim fotoğrafta, deprem anında elinden geleni yapmış ama istediği sonucu alamamış gibi görünen bir arkadaşın fotoğrafını tercih ettim. Diğer seçimlerim de bunun yansımaları... Ben o kişinin, etrafında pek çok eksiklik, mahrumluk yaratan bir zor durumu yansıttığını düşünüyorum. Dolayısıyla tercihimi ondan yana kullandım. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yeni Anayasa Genel Değerlendirme Çalıştayı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren sanığa 34,5 yıla kadar hapis istemi
Adalet Bakanı Tunç: 1982 Anayasamızı 82 model bir arabaya benzetiyoruz, modern çağda o araçla gitmek doğru değil
Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Pakistan'ın resmi haber ajansı APP'nin Genel Müdürü Kiçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet