Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "TOGG’un ilk yolculuğu" oldu
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.
İstanbul
Erkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, beğendiği kareleri oyladı.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarına oy veren Erkan, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.