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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "TOGG’un ilk yolculuğu" oldu

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Fatma Eda Topcu   | 30.12.2022
Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "TOGG’un ilk yolculuğu" oldu

İstanbul

Erkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarına oy veren Erkan, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.

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