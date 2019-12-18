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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Turkcell Genel Müdürü Erkan, "haber" kategorisinde "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "Yaşam" kategorisinde "Bilim ve barış kıtası", "spor" kategorisindeki oyunu ise "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Eda Fatma Topçu   | 18.12.2019
Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

İstanbul

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bağlıkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Erkan, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkan Yavuz'un, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafa oy verdi.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

"Yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın, Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika'da çektiği "Bilim ve barış kıtası" başlıklı fotoğrafı beğenen Erkan, "spor" kategorisindeki oyunu ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafı için kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Erkan, "AA'nın bu güzel yarışmasına katılmaktan büyük keyif aldım. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı, seçmekte zorlandım. Gönlümden geçen, bana hitap eden fotoğrafları seçtim. Harika bir çalışma, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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