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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Can'ın seçimi "Şampiyonlar" oldu

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erkan Tiryaki   | 04.01.2023
Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Can'ın seçimi "Şampiyonlar" oldu Fotoğraf: Rabia Terme/AA

Ankara

Erdem Can, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Şampiyonlar

Başkent ekibinin başantrenörü spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.


Yolumuz bir

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" karesini oylayan Erdem Can'ın çevre ve yaşam kategorisindeki tercihi ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafı oldu.


Kırmışlar kalbini

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