Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Can'ın seçimi "Şampiyonlar" oldu
Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Erdem Can, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Şampiyonlar
Başkent ekibinin başantrenörü spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.
Yolumuz bir
Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" karesini oylayan Erdem Can'ın çevre ve yaşam kategorisindeki tercihi ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafı oldu.
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Kırmışlar kalbini