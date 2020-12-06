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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türk Kızılay kan bağış ekibi 'Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva'yı tercih etti

Aksaray'da, Türk Kızılay kan bağış ekibi, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Zekeriya Karadavut   | 06.12.2020
Türk Kızılay kan bağış ekibi 'Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva'yı tercih etti Fotoğraf: Oğuzhan Demiray/AA

Aksaray

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kan bağışı için stant açan Türk Kızılay ekibi, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen doktor Ahmet Ziya Sağol, kan alma uzmanları Kezban Çiçek, Kevser Tekten ve destek personeli Mustafa Metin, Cem Genco'nun yaşam kategorisindeki, "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un, "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

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