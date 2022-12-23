Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Hayata tutunanlar"
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Kınık, "Anadolu Ajansını bu tanıklıkları için tebrik ediyorum. 2022 yılına, bu almanaklarıyla, insanlığa hediyeleriyle not düştüler." dedi.
Spor kategorisinde tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafından yana kullanan Kınık, bu kategoride yer alan fotoğrafların, sporun meydan okumasını, centilmenliğini, bunun yanında da başarıyı ve başarısızlığı yansıtan kareler olduğunu kaydetti.
Hayata tutunanlar
Kınık, "Ben ampute şampiyonlarımızın fotoğrafını oylamak istiyorum. Bu fotoğraf gerçekten takım olarak azmin zaferi" diye konuştu.
Haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" fotoğrafına oy veren Kınık, fotoğraf karesinde göçmenlere yapılan insani yardımın yansıtıldığını belirterek, bundan çok etkilendiğini dile getirdi.
Şampiyonlar
Çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafından yana kullanan Kınık, "Özellikle orman yangınlarımızı ve onunla mücadele eden gönüllülerimizin çabasını çok güzel gösteren bir fotoğraftı bu da." diye konuştu.
Yangın müdahalesi
İnsani yardım ve afetle mücadele kuruluşlarının görevlerinin hep sıcak hatlarda olduğunu ve habere hep çok yakın olduklarını vurgulayan Kınık, şu ifadeleri kullandı:
"Biz bu müdahaleler sırasında yanımızda hep gazetecileri, özellikle de Anadolu Ajansının muhabirlerini, kameraman ve fotoğrafçılarını görüyoruz. Arkadaşlarımız hem insani yardım çalışmalarına hem ızdıraplara hem de bunların ortadan kaldırılması için gösterilen çabalara tanıklık ediyorlar. Onların o deklanşörlerinden çıkan o fotoğraflar veya video görüntüleri tüm dünyada o sıcak hatta yaşananların tüm dünyayla paylaşılması anlamında bize çok büyük destek oluyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.