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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın tercihi 'Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği' oldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cankut Taşdan   | 24.12.2020
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın tercihi 'Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği' oldu Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" isimli fotoğrafına oy veren Kınık, Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafına oy verdi.

Kınık'ın Yaşam kategorisinde tercihi ise Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" isimli fotoğrafı oldu.

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