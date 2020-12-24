Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın tercihi 'Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği' oldu
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" isimli fotoğrafına oy veren Kınık, Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafına oy verdi.
Kınık'ın Yaşam kategorisinde tercihi ise Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" isimli fotoğrafı oldu.
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