Dolar
35.43
Euro
36.48
Altın
2,677.40
ETH/USDT
3,289.20
BTC/USDT
94,341.00
BIST 100
10,020.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali'nin tercihi "Geri dönüş" oldu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mustafa Çalkaya  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali'nin tercihi "Geri dönüş" oldu Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Kırali, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafını seçen Kırali, bu karenin hem görsel olarak güzel hem de geleceğe dair umut veren bir duygu aktardığını söyledi.

Kırali, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" başlıklı fotoğrafını tercih ederek, "Antarktika'da Türk fotoğrafçının çektiği bir fotoğraf. O yüzden ben bunu tercih ediyorum." ifadesini kullandı. Kırali, bu kategoride, Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" isimli fotoğrafını da seçti.

"Haber" kategorisinde de fotoğrafları inceleyen Kırali, Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" ve Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğraflarına oy verdi.

Kırali, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" isimi fotoğrafını seçerek, fotoğrafın hikayesinin çok etkileyici olduğunu söyledi. Kırali, bu kategoride Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafını da seçti.

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" başlıklı eserine oy veren Kırali, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen "eli cebinde atış" pozunun bu şekilde yayılmasının Türk sporu açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Kırali, Yılın Kareleri'nde yer alan fotoğrafların hepsinin ayrı ayrı güzel olduğunu belirterek, bu yıl daha pozitif fotoğrafların çekilmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'daki şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı
"Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali'nin tercihi "Geri dönüş" oldu

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali'nin tercihi "Geri dönüş" oldu

Acun Ilıcalı'nın spor kategorisindeki tercihi "Gitme dur" karesi oldu

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş'un tercihi "Masumiyet" fotoğrafı oldu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
TİHEK Başkanı Kılıç, favori AA karelerini seçti

TİHEK Başkanı Kılıç, favori AA karelerini seçti
Yalova Valisi Kaya'nın"Yılın Kareleri" oylamasında seçimi, "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafı oldu

Yalova Valisi Kaya'nın"Yılın Kareleri" oylamasında seçimi, "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet