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Kurumsal Haberler

Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin tercihi 'Bilim ve Barış Kıtası' oldu

Türkiye Maarif Vakfının Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yosra Ouanes,Ali Semerci   | 13.12.2019
Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin tercihi 'Bilim ve Barış Kıtası' oldu

Tunus

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tunus Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Sabahattin Kazaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğrencilerin tamamının bugün "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığını söyledi.

Kazaz, öğrencilerinin dünyadaki gelişmelere karşı duyarlı ve bilgi sahibi olmalarını istediğini vurgulayarak, bu kapsamda AA foto muhabiri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları incelediklerini ifade etti.


Bilim ve barış kıtası

Her biri farklı fotoğrafları tercih eden öğrencilerden Sandra "yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası" isimli fotoğrafına oy verdi. Sandra, kar ve kış mevsimini çok sevdiği için bu fotoğrafı tercih ettiğini dile getirdi.

Ava ve Eric de yine "yaşam" kategorisinde İsa Terli'ye ait "İstanbul'un incisi" fotoğrafına oy verdiklerini belirtti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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