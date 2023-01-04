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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Tunceli Valisi Özkan ve Emniyet Müdürü Yılmaz favori AA karelerini oyladı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları oylamasında tercih yaptı.

Sidar Can Eren   | 04.01.2023
Tunceli Valisi Özkan ve Emniyet Müdürü Yılmaz favori AA karelerini oyladı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Özkan ve Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Görev tamam

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Özkan, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" karesini seçti.


Merve’nin servisi

Özkan, çevre-yaşam kategorisindeki tercihini ise Mesut Varol'un "Beslenme saati" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.


Beslenme saati

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşamda da Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğrafına oy verdi.


Şampiyonlar

Vali Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının Türk haber tarihinin en köklü kurumlarından biri olduğu söyledi.


Havadan müdahale

Ajansın doğru haberin adresi olarak yolunda yürümeye devam ettiğini belirten Özkan, "Bu vesileyle yeni yılın Anadolu Ajansımıza ve çalışanlarına güzellikler getirmesini diliyorum. Ayrıca bir yıl boyunca emek vererek biriktirdiği haber fotoğraflarını topluma sunmak üzere düzenlemiş olduğu oylamayı da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma. İnşallah fotoğraf karelerindeki güzellikler, özellikler ve manalar toplum nezdinde yer bulur." değerlendirmesinde bulundu.

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