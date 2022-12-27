TÜBİTAK Başkanı Mandal, oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu"ndan yana kullandı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Angola'yı yenerek şampiyon olan Türkiye'nin "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Mandal, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğrafını oyladı.
Mandal, çevre-yaşam kategorisinde tercih yaparken "geleceği görme" olgusunu göz önünde bulundurduğunu belirterek, "Fotoğraf, buzul ülkeleri dediğimiz bir kıtada, buzda yaşayan kutup ayılarının, buz olmayan bir ortamda nasıl yaşam savaşı verdiklerini anlatıyor. Bu, esasında bizim geleceğimizi de gösteriyor. Bugün onların yaşadıkları, gelecekte bizim için de en önemli ipucu. Tüm dünya ve Türkiye'de olduğu gibi TÜBİTAK olarak bizim ana gündemimizde de yeşil dönüşüm var. Bununla ilgili alınabilecek tüm gerekli önlemler için doğru mesajı bu fotoğraf veriyor. " dedi.
Haber kategorisinde tercihini bir dönüşüm olarak gördüğü yerli otomobil Togg'dan yana kullandığını ifade eden Mandal, spor kategorisinde "zoru başarmayı" ve "engelleri yıkmayı" anlatan bir fotoğrafı seçtiğini söyledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.